5 نجمات في سباق استفتاء سيدتي لمسلسلات رمضان 2016

5 من النجمات اللاتي حققن رد فعل لافت في التنافس هذا العام، تتقدمهن الفنانة يسرا التي ظهرت بشكل مختلف تماماً، وقدمت الشر لأول مرة في الدراما من خلال مسلسل "فوق مستوى الشبهات"؛ مما جعلها الأقوى هذا العام، وقد ساعدها على ذلك اختيارها لفريق العمل المشارك معها في العمل، وهم: شرين رضا وليلى عز العرب وسيد رجب، وفي متابعتنا لجمهور عشوائي يشاركون في استفتاء مجلة "سيدتي" لمسلسلات وبرامج رمضان لهذا العام علمنا أن المنافسة القوية ليسرا هي غادة عادل التي أكّد كثيرون أنها تميزت في مسلسل "الميزان"، حيث خرج عن التيمة الأساسية لمسلسلات رمضان في البطولات النسائية التي غلبت فيها الأجواء النفسيه، إلا مسلسلها الذي اتخذ جو الأكشن البوليسي، وساعدها على ذلك النجم باسل الخياط، وأحمد فهمي ومحمد فراج كفريق عمل، وقدمت فيه شخصية المحامية الواثقة.

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أما النجمة نيللي كريم فتنافس من خلال مسلسل "سقوط حر"؛ حيث قدمت دوراً أجمع العديد من النقاد والأطباء النفسانيين أنه في غاية الصعوبة لمريضة نفسية، وشارك في مسلسل نيللي كل من أنوشكا وصفاء الطوخي ومحمد فراج وأحمد وفيق، أما النجمة ليلى علوي فقدمت دوراً مميزاً في مسلسل "هي ودافنشي" كان به الكثير من الروحانيات والإنسانيات كما لاحظ عدد من الجمهور الذي سألناه عن سباق النجومية لهذا العام مؤكدين أن من ساعد ليلى علوي على التألق النجوم: خالد الصاوي ومي سليم وياسر وعلي ماهر وتميم عبده وبيومي فؤاد وأحمد سعيد عبد الغني وأنعام سالوسة، في حين جاءت في مرتبة بعيدة إلى حد ما عن السباق غادة عبد الرازق بمسلسلها "الخانكة" رغم استعانتها بفريق عمل قوي جداً في الأداء مع ماجد المصري وفتحي عبد الوهاب.

فمن هي النجمة المصرية التي ستتصدر السباق في استفتاء مجلة سيدتي لمسلسلات رمضان لهذا العام؟ يسرا أم نيللي كريم أم غادة عادل أم ليلى علوي؟

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