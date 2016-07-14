"سيلفي 3" يهدد "العاصوف" لناصر القصبي

علمت مصادر "سيدتي نت" أن هناك محاولات من صنّاع المسلسل الكوميدي "سيلفي"، الذي عرض الموسم الثاني منه رمضان هذا العام على شاشة mbc، مع بطل العمل الفنان ناصر القصبي لتأجيل مشروعه الدرامي "بيوت من تراب" الذي تغير اسمه إلى "العاصوف" وينوي تنفيذه خلال الأشهر القادمة بعد تأجيلات عديدة من قبل؛ من أجل تقديم الموسم الثالث من "سيلفي" بعد النجاح الكبير للموسم الثاني واستغلال سلسلة نجاح هذا العمل.

وتدور المفاوضات حول تأجيل تنفيذ "العاصوف"، أو التنسيق مع ناصر القصبي فيما يتعلق بمواعيد تصوير "العاصوف" و"سيلفي 3" ما بين الرياض ودبي، وبهذا يقدم القصبي مسلسلين في 2017 لصالح mbc.

وتشير مصادرنا إلى أن الفنان ناصر القصبي بالفعل ينوي الشروع في تنفيذ مسلسل "العاصوف" لا سيما وأنه جاهز للتنفيذ منذ سنوات، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد لبدء التصوير.

وتم تأجيل تنفيذ مسلسل "العاصوف" لمدة عامين، حيث تأجل تصويره إلى أجل غير مسمى العام الماضي بسبب الموسم الثاني من مسلسل "سيلفي"، فيما تأجل من العام قبل الماضي لارتباط الفنان ناصر القصبي ببرنامج "آراب غوت تالنت 4" الذي عرض على قناة mbc.

يشار إلى أن "العاصوف" مسلسل تراجيدي اجتماعي يتخلله مواقف كوميدية يدور حول مواطن سعودي عادي يجسد دوره ناصر القصبي يعيش حياته في الرياض هو وعائلته وما يحدث لهم من تغييرات في حياتهم خلال 50 عاماً، ومن المقرر إنتاج المسلسل لغير رمضان، ويتكون من 150 حلقة تلفزيونية على خمسة أجزاء، في قالب درامي شعبي، يتناول قصة عائلة سعودية من المنطقة الوسطى عبر نصف قرن.

والعمل سيتم تصوير بعض مشاهده الخارجية في الرياض على أن يتم تصوير المشاهد الداخلية في دبي، وهو من إنتاج شركة "نوافذ" التابعة للفنان ناصر القصبي، وتأليف د. عبدالرحمن الوابلي، ومرشحاً لإخراجه عبدالخالق الغانم أو حاتم علي أو المثنى صبح، ويشرف على العمل عبدالرحمن الزايد، وبطولة: ناصر القصبي وعبدالإله السناني وحبيب الحبيب وريماس منصور ومريم الغامدي ومحمد المفرح ومحمد القس ومروة محمد ومريم حسين وسناء بكر يونس وزارا البلوشي وأميرة محمد وغصون طحان.