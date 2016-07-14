ما هي مفاجاة هيفاء وهبي القريبة؟

يبدو لافتاً حرص الفنانة هيفاء وهبي على استخدام لغة الأرقام للترويج لأعمالها الجديدة.

فبعدما استعملت هذا الأسلوب، عند طرح آخر أغنياتها "ما تيجي نرقص"، اتخدت المنحى نفسه للترويج لعمل مرتقب، وأشارت إلى أنه سيرى النور بعد 5 أيام، خصوصاً وأنها استخدمت الرقم خمسة، ونشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستقرام".

فهل يكون الرقم 5 هو موعد إطلاق كليب أغنية "ما تجي نرقص" أم موعد طرح ألبومها الجديد؟

ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه: هل تسبق هيفاء موعد الخمسة أيام، وتفاجىء الجمهور بطرح عملها الجديد كما فعلت عند طرح "ما تيجي نرقص"؟