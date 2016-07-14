كواليس وأسرار النجوم على متن سفينة النجوم "ستارز أون بورد" 2016

انطلق النجوم والنجمات في رحلة بحرية وفنية بامتياز على متن سفينة النجوم "Stars on Board"، حيث رصدت مجلة "سيدتي" تفاصيل الرحلة التي أظهرت جوانب إنسانية وأخرى طريفة للنجوم، سوف نستعرضها لكم في هذا التقرير.

مزاد علني يجمع نصف مليون دولار على متن السفينة

أقامت أمس سفينة النجوم "ستارز أون بورد"، مزاداً علنياً شارك فيه الفنانيين بمجموعة من أغراضهم الشخصية، كي يذهب ريعها للاجئين العرب في مختلف أنحاء العالم.

وكان أبرز المشاركين في المزاد الخيري، الفنان كاظم الساهر الذي تبرع بـ "البيانو" الخاص به، والذي بيع بـ 85 ألف دولار، والجدير بالذكر أن البيانو يدخل المزاد للمرة الثانية، فمن قام بشرائه السنة الماضية، عاد ليتبرع به، ويذكر أنه تم بيعه العام الماضي بـ 80 ألف دولار، وفي تصريح خاص لمجلة "سيدتي"، عبر الفنان كاظم الساهر عن سعادته بأن يباع البيانو بهذا المبلغ ولمرتين على التوالي، أما الفنانة نجوى كرم فتبرعت بفستانين من تصميم نيكولا جبران بيع كل فستان منهما بـ 10 آلاف دولار.

أما الفنانة سوزان نجم الدين فقد تبرعت بفستان بيع بـ 4000 دولار، وقد شارك أيضاً الفنان راغب علامة حيث تبرع بالعود الخاص به والذي بيع بـ 25 ألف دولار، وقام المشتري بإهدائه للفنان وليد توفيق الذي تبرع بالعود الخاص به، والذي يحمل ذكريات وقيمة مهمة لديه، حيث لحّن عليه أهم أغانيه، وقد بيع بمبلغ 25 ألف دولار.

وتبرعت أيضاً الفنانة نوال الزغبي بساعة قيّمة، والفنان وائل جسار بساعته الخاصة والفنان سعد المجرد بنظاراته التي ظهر بها في كليبه الشهير "إنت معلم"، كما تبرّع الفنان عابد فهد بالجائزة التي حصدها في "الموركس دور".

كانت نهاية المزاد مميزة للغاية، حيث تبرّع الفنان زياد برجي بالغيتار الخاص به، بعد أن غنّى عليه أغنية "يامرايتي" للفنانة إليسا.

نانسي عجرم تتحدى الحر الشديد وتلهب المسرح

ضمن حفلات سفينة النجوم "ستارز أون بورد"، أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفل ضخم على مسبح السفينة، على الرغم من حرارة الجو المرتفعة، تفاعلت نانسي مع جمهورها وقدمت أحدث أغانيها، كما عبّرت عن سعادتها بوجود هذا العدد الكبير من الجمهور غير آبهين بالحر.

وقامت نانسي بالتقاط الصور التذكارية مع الحضور، كماعبّرت نانسي لمجلة "سيدتي" عن مدى سعادتها بنجاح حفلاتها الأخيرة.

ظهرت نانسي خلال الحفل بإطلالة ناعمة تتناسب مع الجو العام للحفل، حيث أّطلّت بفستان أبيض ناعم، مطرز على الصدر، وقد لاقى استحسان جمهورها.

"دويتو" بين نجوى كرم ووليد توفيق

أشعلت أمس الفنانة نجوى كرم مسرح سفينة النجوم حيث غنّت مجموعة من الأغاني المنوّعة، كما تلقّت هدية من إحدى المعجبات أثناء الحفل، وهي عبارة عن تاج مشغول يدوياً، وقالت نجوى كرم على أثر هذه الهدية، "إن كل إنسان على رأسه تاج وأنا تاجي محبة الجمهور"، وفي نهاية حفلها صعد الفنان وليد توفيق على المسرح، ليتفاجأ بعودة نجوى كرم إلى المنصة لتقول له: "أنت فنان كبير ونحنا تعلمنا منك ورح تضل تاج على راسنا"، وقد قام بدوره بشكرها قائلاً: "أنت شمس الأغنية اللي منفتخر فيها يا أصيلة"، وطلب منها أن تغني معه أول أغنية قد لحّنها لها، وقد غنّى الثنائي معاً بطريقة ممتعة أسعدت جمهورهما.

كاظم الساهر يحيي أطول حفل

أضاء الفنان كاظم الساهر مسرح ستارز أون بورد، حيث كان حفله الأطول بين زملائه من الفنانين، غنّى ما يقارب 75 دقيقة بينما غنى كل فنان آخر نحو 30 دقيقة، ثم توجّه كاظم بالشكر إلى الحاضر، وغنى له مجموعة من أغانيه المنوعة مابين القديم والحديث، وفي تصريح خاص لمجلة "سيدتي" بعد الحفل قال الساهر إنه اختار أن يغني أطول فترة زمنية ممكنة خلال الحفل، وذلك احتراماً ومحبة لجمهوره الذي أتى من مختلف البلدان ليكونوا معه، مع أن كاظم لا يحب السفر في البحر حيث يصاب بالدوّار إلّا أنه أصرّ على أن يكون موجوداً على مسرح ستارز أون بورد، ليلبي رغبة محبيه.

حركات سعد المجرد الاستعراضية

وأحيا الفنان سعد المجرد حفله الفني على مسرح سفينة النجوم والذي كان من أضخم حفلات السفينة، نظراً لعدد الحضور والتفاعل القوي بين الفنان والجمهور، حيث أشعل المجرد المسرح برقصات وحركات استعراضية لدرجة أنه نزل وغنى بين الجمهور، الذي هجم عليه بطريقة جنونية ما جعل الأمن يتدخل من أجل إعادة المجرد إلى المسرح ليكمل الحفل الذي ختمه بأغنية "إنت معلم"، وبعد أن انتهى من وصلته، عاد ليلتقط الصور مع الجمهور.

وكان من بين الحضور في الحفل، الفنان ملحم زين الذي أشاد بأداء المجرد قائلاً: "سعد ولّع الحفلة".

نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلادها

كما أحيت الفنانة نوال الزغبي حفلاً مميزاً على مسرح السفينة، وتفاعلت مع الجمهور من خلال باقة منوعة من أغانيها، وتفاجأت الزغبي بالإعلامي نيشان الذي صعد إلى المسرح وغنى لها بمناسبة عيد ميلادها، وتفاعل مع الجمهور ورددوا معه الأغنية إحتفالاً بنوال، التي عبرت عن سعادتها بجمهورها ووجودها بينهم في هذا اليوم المميز، وقالت ضاحكة: "عمري اليوم 21 سنة".