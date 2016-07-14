المجموعة العربية توقف إصدار بيان يرحب بتقرير الرباعية فى مجلس الأمن

قال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن الجهود الفلسطينية والعربية وجهود الدول الصديقة فى مجلس الأمن، نجحت وبعد عدة أيام، فى وقف إصدار بيان من المجلس، تقدمت به الولايات المتحدة يرحب بتقرير اللجنة الرباعية ويتبنى توصياتها.

وأكد منصور فى بيان صحفى نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن رفض الوفد الأمريكى للتعديلات التى طلبت المجموعة العربية إدخالها على مشروع البيان، ومنها الأخذ علما بالتقرير وليس الترحيب به، وكذلك التعديل الذى يرحب بمبادرة السلام العربية وببيان الاجتماع الوزارى الذى عقد فى باريس فى 3 يونيو الماضى، أدت بالوفد الأمريكى لسحبه.

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أصدرت بياناً عقب اجتماعها يوم 3 يوليو الجارى، ناقشت فيه تقرير اللجنة الرباعية، وذكرت من بين جملة أمور، أن جوهر المشكلة يتمثل فى الاحتلال الإسرائيلى وجرائمه وعدوانه المتواصل، وأن أى محاولة للمساواة بين "سلطة الاحتلال" إسرائيل، والشعب الفلسطينى تحت الاحتلال يعتبر إفلاساً أخلاقياً، وأن تقرير اللجنة الرباعية يطالب بشكل غير مباشر أن يقبل الشعب الفلسطيني بوضع الاحتلال والوضع القائم، ويحاول إدارة المشكلة بدلا من طرح أسس وركائز الحل الدائم والشامل والعادل.

الدول العربية تسعى الى الحيلولة دون مصادقة مجلس الامن على تقرير الرباعية