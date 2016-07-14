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مجموعة حواجب جديدة من بنفت Benefit لكل النساء

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الخميس 14-07-2016 18:01

تعاني كل النساء من مشكلة الحواجب الخفيفة ما يزعجك كثيراً ويحرمك إبراز عينيك بشكل جميل ومميّز. ننصحك بالتعرف على الحل السحري الذي سينقذ جمالك:
لهذا تمنح مجموعة بنفت Benefit الجديدة لتحديد ورسم الحواجب
تتضمن المجموعة تسع مستحضرات سهلة الاستعمال تمنح كل امرأة شعوراً بالثقة لتكون خبيرة في الاهتمام بحاجبيها، فتجد الحلول المناسبة لها وتبدل مظهرها فوراً من الحواجب الرفيعة وغير المرتبة إلى حواجب طبيعية كثيفة ومحدّدة على الموضة مجموعة بنفت Benefit إنها الحل الفوري لمشاكل الحواجب .
احصلي عليها الأن وحصرياً من متاجر سيفورا.

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سيدتي