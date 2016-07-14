مجموعة حواجب جديدة من بنفت Benefit لكل النساء

تعاني كل النساء من مشكلة الحواجب الخفيفة ما يزعجك كثيراً ويحرمك إبراز عينيك بشكل جميل ومميّز. ننصحك بالتعرف على الحل السحري الذي سينقذ جمالك:

لهذا تمنح مجموعة بنفت Benefit الجديدة لتحديد ورسم الحواجب

تتضمن المجموعة تسع مستحضرات سهلة الاستعمال تمنح كل امرأة شعوراً بالثقة لتكون خبيرة في الاهتمام بحاجبيها، فتجد الحلول المناسبة لها وتبدل مظهرها فوراً من الحواجب الرفيعة وغير المرتبة إلى حواجب طبيعية كثيفة ومحدّدة على الموضة مجموعة بنفت Benefit إنها الحل الفوري لمشاكل الحواجب .

احصلي عليها الأن وحصرياً من متاجر سيفورا.