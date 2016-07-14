أخبار عاجلة

تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
بالصور- للرجل.. قصَات الشعر لعام 2017 -
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة -
مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب "كلب" في دمياط -
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
بعد تفجيري طنطا والإسكندرية.. "التسويق السياحي بالصعيد": لن نتحمل 7 سنين "عجاف" أخرى -
تأجيل محاكمة 43 إخوانيًا لتحريضهم على العنف بمنيا القمح لـ 3 يوليو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

عناية صيفية- لطيفة في جديد لانكوم

Google+ Print

الخميس 14-07-2016 19:10

في حفل افتتاح لافت ومميّز، استقبلت الماركة الشهيرة لانكوم Lancome نخبة من الصحافة من بينهم مجلة سيدتي، لتقدّم جديدها وهو مجموعة Energy de vie للعناية بالبشرة بنفحة منعشة تناسب الصيف بامتياز.
تأتي المجموعة بـ 3 مستحضرات:
- التونر لتطهير وتنظيف البشرة.
السيروم يمكنك استعماله صباحاً ومساءً وهو يقوم على إنعاش البشرة ومنحها الطاقة، فقط ولا يقوم على محاربة المشاكل وهذه ملاحظة للجميع .
واخيراً : القناع الليلي لترطيب البشرة وتلطيفها ويمكنك استعماله ككريم ليلي.
ننصحك باستعمال هذه المجموعة بمكوناتها الطبيعيّ وتركيبتها الخفيفة التي تمنح البشرة الراحة والنضارة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي