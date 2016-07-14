عناية صيفية- لطيفة في جديد لانكوم

في حفل افتتاح لافت ومميّز، استقبلت الماركة الشهيرة لانكوم Lancome نخبة من الصحافة من بينهم مجلة سيدتي، لتقدّم جديدها وهو مجموعة Energy de vie للعناية بالبشرة بنفحة منعشة تناسب الصيف بامتياز.

تأتي المجموعة بـ 3 مستحضرات:

- التونر لتطهير وتنظيف البشرة.

السيروم يمكنك استعماله صباحاً ومساءً وهو يقوم على إنعاش البشرة ومنحها الطاقة، فقط ولا يقوم على محاربة المشاكل وهذه ملاحظة للجميع .

واخيراً : القناع الليلي لترطيب البشرة وتلطيفها ويمكنك استعماله ككريم ليلي.

ننصحك باستعمال هذه المجموعة بمكوناتها الطبيعيّ وتركيبتها الخفيفة التي تمنح البشرة الراحة والنضارة.