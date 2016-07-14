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“خيسوس” يقترب من التوقيع لروما

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“خيسوس” يقترب من التوقيع لروما “خيسوس” يقترب من التوقيع لروما

أعلن نادي روما الإيطالي، الخميس، وصول المدافع خوان خيسوس إلى معسكره التدريبي، وهو ما يشير إلى أن اللاعب البرازيلي بات قريبا من التوقيع للنادي.

وقال روما على موقعه على الإنترنت إن خوان خيسوس غادر القاعدة التدريبية لإنترميلانو في ريسكوني دي برونيكو بعد ظهر الأربعاء، ووصل إلى المعسكر التدريبي لروما في بينزولو”.

وذكرت تقارير لوسائل إعلام محلية أن المدافع البرازيلي سينضم لروما في صفقة إعارة مع وجود خيار يجعل الانتقال دائما.

وانضم قلب الدفاع، 25 عاما، لإنتر ميلانو قادما من إنترناسيونال البرازيلي في يناير الماضي.

وخاض اللاعب 19 مباراة في الدوري الإيطالي مع الإنتر، حيث عانى كثيرا من أجل شق طريقه نحو التشكيلة الأساسية.

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