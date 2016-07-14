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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجزائرى الأوضاع فى ليبيا وتطورات الأزمة السورية

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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجزائرى الأوضاع فى ليبيا وتطورات الأزمة السورية وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجزائرى الأوضاع فى ليبيا وتطورات الأزمة السورية
صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية أجرى اليوم الخميس، محادثات مطولة مع الدكتور رمطان العمامرة وزير خارجية الجزائر، تناولت عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة السابعة والعشرون للاتحاد الإفريقي، حيث تعتبر والجزائر من اكبر الدول المساهمة فى ميزانية الاتحاد الإفريقي، الأمر الذى يجعل من التنسيق بين مصر والجزائر فى إطار الإتحاد الإفريقى أحد الموضوعات الهامة على جدول لقاءات وزيرى خارجية البلدين.

كما تناولت المحادثات استعراض الموقف بشان عدد من القضايا الإقليمية، ومن أهمها الوضع فى ليبيا، وتطورات الأزمة السورية، حيث تم الاتفاق على الإعداد لزيارة قادمة لوزير الخارجية إلى الجزائر.

ومن ناحية أخرى، أوضح أبو زيد أن المحادثات تطرقت بشكل تفصيلى إلى عدد من المقترحات المطروحة بشأن ترشيد ميزانية الإتحاد الإفريقى وإصلاح آليات عمل الإتحاد، كما تم تناول الترشيحات المصرية والجزائرية فى عدد من المحافل الإقليمية والدولية.

شكرى يتلقى اتصالا من كيرى لبحث نتائج زيارته لإسرائيل واستئناف عملية السلام
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شكرى يبحث مع نظيره النيجيرى تعزيز التعاون فى مكافحة الإرهاب وإصلاح مجلس الأمن
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مصر 365

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