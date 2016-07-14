أخبار سوريا.. مقتل وإصابة 17 مدنيا فى قصف صاروخى للمعارضة على مدينة حلب

أفادت مصادر حكومية سورية بمقتل 4 مدنيين وإصابة 13 آخرون إثر سقوط قذائف صاروخية لفصائل من المعارضة على مدينة حلب، فيما نفت المعارضة السورية استهدافها المدنيين.

وأضافت المصادر - حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) - اليوم الخميس، أن معارك عنيفة وقعت بين القوات النظامية ومسلحى المعارضة على محور الكاستيلو شمال مدينة حلب، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى من الجانبين.

وأضافت الشبكة أن قوات النظام تواصل تثبيت نقاطها فى مزارع الملاح، وفى محيط طريق الكاستيلو شمالى مدينة حلب، مع استمرار مسلحى المعارضة فى هجماتهم على دفاعات القوات الحكومية هناك؛ حيث تصدت القوات الحكومية لهجوم لمسلحى المعارضة على مزارع الملاح، بينما استهدفت المدفعية الحكومية مواقع للمعارضة شرقى الملاح.

يشار إلى أن أضرار مادية كبيرة وقعت خلال الأيام القليلة الماضية فى المتحف الوطنى فى حلب نتيجة استهدافه بعشرات القذائف الصاروخية والهاون، إلا أن المقتنيات الأثرية الموجودة داخل المتحف لم تتعرض لأضرار، وذلك وفقا لبيان مديرية الآثار السورية.