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دراسة: خفض الدهون أهم من تقليل السكريات عند تطبيق "الدايت"

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دراسة: خفض الدهون أهم من تقليل السكريات عند تطبيق "الدايت" دراسة: خفض الدهون أهم من تقليل السكريات عند تطبيق "الدايت"
كشفت دراسة جديدة نقلتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن السعرات الحرارية التى يستهلكها من يعانون من زيادة الوزن أو البدانة من الأرجح أن تأتى من .

ودعا الخبراء، الأشخاص إلى خفض إجمالى استهلاكهم من السعرات الحرارية، أيا كان نوع الطعام الذى تأتى منه تلك السعرات، ليتمكنوا من خفض نسبة البدانة لديهم.

وقال جيل بيل الطبيب الذى ترأس الدراسة بجامعة جلاسجو "إن الرسالة المهمة للغاية هى أن الناس بحاجة إلى خفض إجمالى استهلاكهم من السعرات الحرارية، لافتا إلى أنه إذا كان تركيز الانتباه على خفض تناول السكريات سينتج عن أن يقوم الناس بتعويض ذلك بتناول النقانق فسنكون بذلك قد فشلنا فى محاربة البدانة".

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن البدانة تضاعفت معدلاتها على مستوى العالم منذ عام 1980.


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