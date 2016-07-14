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ضبط حالتى غش خلال امتحانات التعليم المفتوح بجامعة أسوان

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ضبط حالتى غش خلال امتحانات التعليم المفتوح بجامعة أسوان ضبط حالتى غش خلال امتحانات التعليم المفتوح بجامعة أسوان
قال الدكتور ناصر عبد الرازق، مدير مركز التعليم المفتوح بجامعة أسوان، إن مراقبى امتحانات التعليم المفتوح بجامعة أسوان، ضبطوا حالتى غش بين الطلاب بكلية الزراعة، خلال أداء امتحان اليوم، وتم تحرير محضر الغش لهما واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد مدير مركز التعليم المفتوح بجامعة أسوان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن امتحانات التعليم المفتوح تسير بانتظام، وأنه اطمأن على سير اللجان ومتابعة ميدانية لطلاب والاستماع لشكاوى بعض الطلاب والعمل على حلها، فيما يتعلق بامتحانات برنامج كلية الزراعة بجامعة عين شمس، وبرنامج كلية التربية بأسوان.

وأضاف الدكتور ناصر، أنه سيتم بداية امتحانات برنامج جامعة القاهرة يوم السبت المقبل، مع توفير سبل الراحة للطلاب باللجان، لحين الانتهاء من أعمال الامتحانات وخروجها بأفضل صورة داخل جامعة أسوان.


>- مدير مركز التعليم المفتوح بجامعة أسوان: انتهاء اليوم الأول للامتحانات دون غش

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