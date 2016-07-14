متحدث "موانى البحر الأحمر": تداول 3ملايين و680طن بضائع فى النصف الأول من2016

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، بأن موانى الهيئة شهدت تداول 3 ملايين و680 ألف طن بضائع عامة بموانيها خلال النصف الأول من عام 2016، وذلك بموانى بور توفيق والزيتيات وسفاجا ونويبع والحمراوين، حيث بلغت البضائع الواردة 2 مليون و305 آلاف طن والصادر مليون و375 ألف طن .

وأضاف فى تصريحات صحفية، أن ميناء بورتوفيق شهد تداول 236 ألف طن بضائع، حيث بلغ الوارد 58 ألف طن والصادر 178 ألف طن بينما شهد ميناء سفاجا تداول 2 مليون و84 ألف طن بضائع عامة بكمية وارد مليون و388 ألفا وصادر 696 ألف طن .

على جانب آخر، شهد ميناء نويبع تداول 283 ألف طن بكمية وارد 77 ألف طن وصادر 206 ألف طن، كما استقبل ميناء الزيتيات 783 ألف طن بوتاجاز وغادر ميناء القصير 294 ألف طن فوسفات.

وأضاف يوسف أن موانى البحر الأحمر شهدت وصول وسفر 328 ألف راكب بموانيها خلال النصف من العام نفسه، وذلك من خلال استقبال 186 ألف راكب ومغادرة 142 ألف راكب وذلك بموانى سفاجا ونويبع والغردقة .

وشهد ميناء سفاجا وصول وسفر 168 ألف راكب وذلك من خلال استقبال 101 ألف راكب ومغادرة 67 ألف راكب .

بينما شهد ميناء نويبع وصول وسفر 151 ألف راكب من خلال استقبال 77 ألف راكب ومغادرة 74 ألف راكب، كما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر 8710 ركاب من خلال استقبال 7629 راكبا ومغادرة 1081 راكبا .

وأشار يوسف إلى أن موانى البحر الأحمر شهدت وصول وسفر 34 ألف سائح خلال شهر نفس الفترة، وذلك من خلال استقبال 18 ألف سائح ومغادرة 16 ألف سائح بموانى سفاجا والغردقة وشرم الشيخ ونويبع .

وشهد ميناء شرم الشيخ وصول وسفر 7812 سائح بينما شهد ميناء سفاجا وصول وسفر 12 ألفا و600 سائح، وشهد ميناء نويبع وصول وسفر 10 آلاف و875 سائحا، بينما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر 454 سائحا.

وصول 26 ألف و 250 طن فحم بترولى لميناء سفاجا

>