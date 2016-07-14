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دراسة: لصقات الأستروجين تخفض خطر الزهايمر بين النساء

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دراسة: لصقات الأستروجين تخفض خطر الزهايمر بين النساء دراسة: لصقات الأستروجين تخفض خطر الزهايمر بين النساء
تشير البحوث الجديدة إلى أن إدارة هرمون الأنوثة الأساسى "الأستروجين" عن طريق لصقات بعد فترة من انقطاع الطمث قد يقلل من خطر الزهايمر بين النساء فى هذه المرحلة الحساسة من حياتهن.

وأظهرت دراسة - نشرت فى مجلة "الزهايمر" - أن النساء بعد سن اليأس حديثا واللاتى تلقين جرعات تكميلية من هرمون "الأستروجين" عن طريق لصقات جلدية قد تراجعت بينهن تراكم صفائح "البيتا أميلويد"، التى تتراكم على سطح خلايا المخ مسببة مرض الزهايمر.

ويؤكد الباحثون أن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها التى تشير إلى علاقة هرمون الأستروجين وترسب صفائح "الأميلويد" فى المخ، السمة الرئيسية لمرض الزهايمر.


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