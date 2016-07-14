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دراسة أمريكية: نقص الماء فى الجسم يغير المزاج ويضعف الطاقة

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دراسة أمريكية: نقص الماء فى الجسم يغير المزاج ويضعف الطاقة دراسة أمريكية: نقص الماء فى الجسم يغير المزاج ويضعف الطاقة
معظم الناس لا يفكرون إلا فى الماء عندما يشعرون بالعطش، لكن كشفت دراسة علمية حديثة أن الجفاف المعتدل يمكن أن يغير مزاج الشخص، ومستوى الطاقة، والقدرة على التفكير بوضوح.

وأوضح الباحثون خلال الدراسة التى أجريت فى جامعة كونيتيكت الأمريكية، أن الجفاف المعتدل هو بمثابة فقدان ما يقرب من 1.5% من حجم الماء العادى فى الجسم.

وأكدت نتائج الدراسة على أهمية شرب المياه بشكل صحيح فى جميع الأوقات وليس فقط أثناء ممارسة الرياضة أو الحرارة الشديدة، أو زيادة الجهد المبذول.

وقال الباحث لورانس ارمسترونج، أستاذ علم وظائف الأعضاء فى جامعة اوكن الأمريكية، إننا لا نشعر بالعطش عند فقدان 2% من مياه الجسم، لافتا إلى أن هذا الوقت يتأثر أداء العقل والجسم.

جدير بالذكر أن الجفاف المعتدل يسبب الصداع، والتعب، وصعوبة التركيز وبعض الصعوبة مع المهام العقلية، لا سيما فى مجالات اليقظة والذاكرة العاملة، وفقا لإحدى الدراسات التى نشرت عدد فبراير بمجلة التغذية.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical Xpress”


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