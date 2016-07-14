توقيف 3 شبان يهود يشتبه فى استهدافهم عربا اسرائيليين

اوقفت الشرطة الاسرائيلية 3 شبان يهود للاشتباه فى احراقهم سيارة وكتابة شعارات جدارية فى قرية عربية شمال اسرائيل تدعو الى الثار اثر هجوم تل ابيب ، على ما اعلن جهاز الامن الداخلى الاسرائيلى،اليوم الخميس.

وأفاد بيان الشين بت ان اثنين من الموقوفين يقيمان فى شمال اسرائيل والثالث فى مستوطنة فى الضفة الغربية المحتلة، من دون الكشف عن هوياتهم.

قال البيان اوقف ثلاثة قاصرين يهودا بعد اقدامهم فى 10 يونيو على احراق سيارة فى قرية يافة الناصرة وكتابة شعارات تدعو الى الثار بعد اعتداء تل ابيب.

فى 8 يونيو قتل 4 اسرائيليين وأصيب خمسة بجروح فى اطلاق نار نفذه فلسطينيان فى حى للسهر فى تل ابيب.

واضاف البيان بحسب التحقيق كان المشتبه بهم يعدون هجوما ردا على الاعتداءات الاخيرة التى نفذها فلسطينيون، لكن بعد اعتداء تل ابيب انتقلوا الى التنفيذ.

وتابع ان توقيفهم تم فى اطار الجهود الساعية الى وقف انشطة الخلايا الارهابية اليهودية التى ارتكبت هجمات فى العامين الاخيرين، مشيرا الى ان النيابة يفترض ان تصدر بيانا اتهاميا فى الايام المقبلة.

ومنذ سنوات تنسب اعمال تخريب واعتداءات الى يهود متطرفين ومستوطنين استهدفت افرادا فلسطينيين او من عرب اسرائيل او اماكن عبادة مسلمة ومسيحية وحتى الجيش والشرطة الاسرائيليين.