مجهولون يختطفون تاجرا فى القنطرة شرق بالإسماعيلية

اختطف مجهولون يستقلون سيارة تاجر بقالة بمنطقة الأبطال فى القنطرة شرق بالإسماعيلية.

تلقى اللواء جمعة توفيق نائب مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد محمود فاروق رئيس المباحث الجنائية، يفيد بخطف مجهولين "أسامة.ب. ع" تاجر بقالة وشهرته "أسامة لمعى" مقيم بقرية الأبطال دائرة مركز القنطرة شرق.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء شراء المختطف مأكولات من أحد المطاعم فوجئ بعدد من الأشخاص يختطفوه.

فيما تكثف مباحث الإسماعيلية من جهودها لضبط الجناة، وإطلاق سراح التاجر المختطف.

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