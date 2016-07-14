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ننشر درجات الحد الأدنى للقبول بالمدارس الصناعية 3 و5 سنوات فى القاهرة

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ننشر درجات الحد الأدنى للقبول بالمدارس الصناعية 3 و5 سنوات فى القاهرة ننشر درجات الحد الأدنى للقبول بالمدارس الصناعية 3 و5 سنوات فى القاهرة
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن درجات الحد الأدنى لتنسيق القبول بالمدارس الصناعية للنظامين 3 و5 سنوات للعام الدراسى 2016 /2017، حيث حصلت مدرسة تكنولوجيا الصيانة الفنية المتقدمة على أعلى درجات الحد الأدنى بالقبول بنظام لـ5 سنوات بمجموع 255 للبنين وللمحافظات 260 درجة، بينما جاءت مدرسة جلال فهمى الفنية المتقدمة فى المرتبة الثانية بحد أدنى 240 درجة للبنين و245 درجة للمحافظات.

أما فى نظام الـ3 سنوات بنين، فجاءت مدرسة العباسية الكهربائية فى المقدمة بحد أدنى للقبول 200 درجة، وجاءت مدرسة النهضة الميكانيكا فى المرتبة الثانية بحد أدنى 190 درجة، ثم مدرسة العباسية الميكانيكا بمجموع 185 درجة، وتم تحديد حد أدنى 180 درجة للقبول بمدارس الرضوانية الفنية الصناعية وبنبا قادن الفنية الصناعية ومدرسة السلام الكهربية ومدرسة الشعرانى الصناعية ومدرسة الشهيد اللواء ماجد أحمد إبراهيم.

وفى نظام الثلاث سنوات بنات، تم تحديد 200 درجة لمدرسة المرج الصناعية بنات و180 درجة للقبول بمدارس باب الشعرية الصناعية والسيدة زينب الصناعية والمنيل الصناعية بنات والعباسية الصناعية، بينما مدرسة مدينة نصر الصناعية 175 درجة، وتم تحديد 170 درجة لمدارس السلحدار الصناعية وحلوان الصناعية و15 مايو الصناعية.


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درجات الحد الأدنى للقبول بالمدارس الصناعية 3 و5 سنوات فى القاهرة


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