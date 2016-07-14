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إيمان همّام عارضة عربية تنافس أشهر العارضات العالميّات

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الخميس 14-07-2016 03:28

دخلت العارضة الشابة إيمان همّام التي لم تكمل عامها العشرين عالم عروض الأزياء في السنتين الأخيرتين، ونافست في ذلك أشهر العارضات، فقد جذبت انتباه المصممين بملامحها العربية الجميلة وسمارها المميز.
نشأت العارضة إيمان همّام في هولندا، وعلى الرغم من أنها تحمل الجنسيّة الهولنديّة، إلا أن جمالها العربي يظهر أصولها المصرية -مغربية، وقد ظهرت في العديد من عروض الأزياء في أيام أسبوع الموضة حول العالم، منها: عرض المصمم تومي هيلفيغر إلى جانب أشهر العارضات كجيجي حديد وشقيقتها بيلا Gigi & Bella Hadid.
كما لفتت أنظار المصورين بأسلوبها المرح في ارتداء الملابس وتنسيقها، وقد شاهدنا عدداً من إطلالاتها في محافل الموضة الكبيرة كحفل "CFDA" وعرض "ديور" الأخير في لندن.
على الرغم من أن سيطرة العارضات البيض لاتزال مستمرّة على عروض الأزياء بشكل كبير، إلا أن جمال العارضات السمراوات وتميّزهن أصبح يلفت أشهر المصممين حول العالم، ونتوقع أن تكون إيمان همّام واحدة من أشهر العارضات العالميات خلال المواسم المقبلة.
جمعنا لك في الصور أعلاه بعض إطلالاتها فشاهديها وشاركينا برأيك بها.

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سيدتي