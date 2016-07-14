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اكسسوارات جلدية للرجل الجريء

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الخميس 14-07-2016 13:33

كما أنّ المرأة لا تكتمل أناقتها من دون الاكسسوارت الأنيقة، كذلك هو الأمر بالنسبة للرجل، ولاسيما أنّ الرجال اليوم أصبحوا يهتمّون لأناقتهم تماماً كما تهتمّ النساء وربّما أكثر؛ وهذا الأمر ينطبق على الرجال العاملين في المناصب المهمّة، كما على الشباب العصريين. ولهذا، قمنا اليوم بجمع أجمل تصميمات الاكسسوارت الجلدية التي بإمكان مختلف الرجال إكمال أناقتهم بها.

وقد ضمّت هذه الاكسسوارت مجموعة من الأحذية الرسمية والكاجوال التي صنعت من أفخم أنواع الجلود، كالتي رأيناها لدى كلّ من "توم فورد" Tmo Ford، و"فالنتينو" Valentino، و"غوتشي" Gucci وغيرهم.
بالإضافة إلى ذلك، ثمة الشنط الجلدية، التي ضمّت شنط الحاسوب، وشنط السفر الصغيرة، ومحفظة الجيب. وقد شاهدنا أجمل التصميمات منها لدى كلّ من "بول سميث" Paul Smith، و"مونت بلان" Montblanc، و"بالنسياغا" Balenciaga، وغيرهم.
و اخترنا أيضاً مجموعة من الاكسسوارت المختلفة مثل الأحزمة، والأساور، التي بها ستضيف لمسات مميّزة ومختلفة. وقد شاهدنا تصميمات مميزة منها لدى كلّ من "فالنتينو" Valentino، و"رالف لورين" Ralph Lauren، و"الكسندر ماكوين" Alexander McQueen والقائمة تطول.
شاهد معنا أجمل الاكسسوارت الجلدية، التي اخترناها لك من أحدث مجموعات دور الأزياء العالمية لتنتقي منها التصميمات التي تناسبك وتناسب أناقتك.

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سيدتي