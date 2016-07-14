سواروفسكي ومجموعة مُبهرة مستوحاة من النجوم والفضاء!

لقد ألهمت فكرة الفضاء والمجرة العديد من الفنانين على مر العصور، كما ألهم "نتالي كولين" المديرة الابداعية لعلامة "سواروفسكي" Swarovski في المجموعة الجديدة لموسم خريف وشتاء 2016-2017 والتي أطلق عليها اسم "كريستال غالكسي" Crystal Galaxy. فبداية من الكواكب النجمية حتى الكواكب في مداراتها. ومن ألوان الليل الكوني حتى أشكال رقاقات الجليد النتدلية البراقة. صورت "نتالي" هذه العناصر على قطع مواكبة للموضة تتميز بالعصرية والتألق وحرفية الصنع الرائعة.

تعد مجموعة "كريستال غالكسي" Crystal Galaxy الفكرة الأمثل للتفنن في استخدام الأضواء والظلال ابتكار قطع تفوح بسحر المجرة الكامن، سواء بطريقة رمزية أو بأُخرى أكثر تجريداً. كما تمنحك المجموعة كوكبة من القطع المتعددة الاستعمال حتى تناسب جميع مظاهر حياة المرأة العصرية. وذلك بفضل تشكيلتها من الكريستال الشفاف التمجد والأزرق الليلي والأسود.

تدعو مجموعة خريف وشتاء 2016-2017 المرأة العصرية ذات الاطلالات المتنوعة إلى رحلة فاخرة تتعهد بتقديم التألق من خلال تشكيلات أربعة بالمجرة.