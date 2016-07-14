أليكسا تشانغ تطلق خط أزياء خاص بها!

على خطى كثيرات من النجمات اللواتي انتقلن من مهنهن المختلفة الى عالم تصميم الأزياء كذلك فعلت مقدمة البرامج وعارضة الأزياء البريطانية "اليكسا تشانغ" Alexa Chung والتي ستطلق في مايو المقبل خط أزياء خاص بها، سيتسم بالعصرية وسيشبه أسلوبها الذي يجمع بين نمط الـ Vintage والنمط الأنيق.

وطبعاً هذه القرار جاء بعد أن تعاونت "تشانغ" Chung مع عدد من علامات الأزياء الهامة، وكونها تعتبر اليوم واحدة من أهم أيقونات الموضة الشابات في عصرنا الحالي.

وسيتم اطلاق المجموعة في عدد من المراكز التجارية الهامة حول العالم في نيويورك، ولندن، باريس، وهونكونغ. وعدد من مواقع التسوق الالكترونية.

جميعنا بانتظار الخط الجديد الذي ستقوم باطلاقه "اليكسا تشانغ" Alexa Chung قريباً!