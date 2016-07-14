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خبر في الجول – وفد الزمالك في إنبي من أجل 4 لاعبين

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خبر في الجول – وفد الزمالك في إنبي من أجل 4 لاعبين خبر في الجول – وفد الزمالك في إنبي من أجل 4 لاعبين

توجه أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك وخالد رفعت مدير إدارة التسويق إلى نادي إنبي من أجل التفاوض على الحصول على 4 لاعبين.

وعلم FilGoal.com أن وفد الزمالك سيطرح أمر حصول الأبيض على أسامة إبراهيم ومحمد ناصف وأكرم توفيق وصلاح عاشور.

وكان الزمالك قد طلب الاجتماع مع إنبي حول هذا الرباعي.

وعلم FilGoal.com أن مسؤولي إنبي طلبوا من الزمالك قبل يومين تأجيل الاجتماع بين الطرفين لحين الرجوع للمدير الفني علاء عبد العال لمناقشته في الأسماء الراحلة.

ورفض أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أن يكون اجتماعه مع مسؤولي إنبي تفاوضي فقط، بل أراد أن يحسم كل شيء في اجتماع واحد، وهو الاجتماع الذي يدور الآن.

ويجتمع وفد الزمالك مع علاء خشب رئيس نادي إنبي ونائبه مجدي شلبي.

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