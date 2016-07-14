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الإصابة قد تبعد لاعبين أساسيين في صن داونز من لقاء الزمالك

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الإصابة قد تبعد لاعبين أساسيين في صن داونز من لقاء الزمالك الإصابة قد تبعد لاعبين أساسيين في صن داونز من لقاء الزمالك

أشار موقع كيك أوف الجنوب إفريقي أن الإصابة قد تحرم ماميلودي صن داونز من لاعبيه الأساسيين كاما بيليات صانع الألعاب وتابو نتيتي المدافع من مواجهة الزمالك الأحد في دوري أبطال إفريقيا.

فقال إن الموقف مازال مجهولا بالنسبة للاعبين الذين شاركا في لقاء إنيمبا بالجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

كما ذكر التقرير أن الحارس الدولي الزامبي كينيدي مويني والظهير مزيكاييسي قد يبتعدان أيضا عن اللقاء بسبب الإصابة.

ويحل ماميلودي ضيفا على الزمالك الأحد في القاهرة.

ويتصدر ماميلودي المجموعة بفارق الأهداف عن الزمالك.

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