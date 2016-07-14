صحيفة مغربية: الملك سلمان يحتفل بزفاف نجله بمدينة طنجة بحضور"محمد السادس"

ذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية أن الملك سلمان بن عبد العزيز ووفد كبير يضم أفرادا من أسرته الملكية ومسئولين كبار سيصلون اليوم الخميس إلى مدينة طنجة المغربية للاحتفال بزفاف أحد أبنائه، مشيرة لحجز أغلب الفنادق المصنفة بمدينة البوغاز وذلك لمدة شهر كامل، ابتداء من 12 يوليو الجارى وسيحضر حفل الزفاف الملك محمد السادس وباقى أفراد الأسرة الملكية المغربية الحفل الذى سيتم وفق التقاليد السعودية ، مع إضافة بعض اللمسات المغربية.

وقالت الصحيفة على موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس، أن الاستعدادات جارية على قدم وساق لاستقبال العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز والوفد الذى سيرافقه إلى المغرب للاحتفال بزفاف أحد أبنائه.

وأصدر العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا ينيب فيه ولى عهده، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، بإدارة شؤون المملكة خلال الإجازة الخاصة التى سيقضيها فى المغرب والتى ستستمر عدة أسابيع.

وقال البيان الصادر عن الديوان الملكى السعودى، ونشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم الخميس، "نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بناءً على المادة السادسة والستين من النظام الأساسى للحكم الصادر بالأمر الملكى، ونظراً لعزمنا على السفر خارج المملكة، اليوم الخميس، فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولى العهد، فى إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابنا عن المملكة".

وقال بيان آخر صادر عن الديوان الملكى السعودى: "بمشيئة الله تعالى سيتوجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اعتباراً من هذا اليوم الخميس، إلى خارج المملكة فى إجازة خاصة ".

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