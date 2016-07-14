مقتل بائع فى مشاجرة بسوق الخضار بميت غمر بعد طعنه بسلاح أبيض

لقى بائع مصرعه وأصيبت بائعة أخرى فى مشاجرة بسوق الخضار بأحد قرى ميت غمر، وتلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة ميت غمر، بحدوث مشاجرة بسوق خضار بقرية ميت أبو خالد دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين كلا من عبد الرحمن. ا. م. ب 27 سنة، وشقيقه مصطفى 31 سنة بائع مصاب بجرح نافذ بالرقبة أدى إلى وفاته، طرف أول وبين ورد الشام. س. ط. ا 63 سنة ربة منزل مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، ونجلها السيد. م. م. ع هارب ويقيمان بقرية أبو نجاح دائرة مركز الزقازيق طرف ثانى.

تبين سابقة حدوث مشاجرة بين الطرف الثانى ووالدة الطرف الثانى بسوق قرية النخاس بدائرة قسم الزقازيق، وأثناء قيام الطرف الأول بمعاتبة الطرف الثانى حال تواجدهم بسوق القرية ميت أبو خالد تعدى الرابع على الثانى بمطواة، وتم نقل جثته إلى مستشفى ميت غمر، وتم تحرير المحضر رقم 15866 لسنة 2016 جنح المركز وجارى عرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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