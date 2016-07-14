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«أسيوط» تنتظر وصول جثمان شهيد حادث مدرعة «العريش» الإرهابي‎

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«أسيوط» تنتظر وصول جثمان شهيد حادث مدرعة «العريش» الإرهابي‎ «أسيوط» تنتظر وصول جثمان شهيد حادث مدرعة «العريش» الإرهابي‎

محافظة اسيوط

مراسل «ONA»:
> تستعد قرية “الفليو”، التابعة لمركز أبوتيج  بمحافظة أسيوط، لإستقبال جثمان الشهيد مجند محمد رفعت محمد عبد الحفيظ، الذي أستشهد في الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء أمس الاربعاء، بجنوب العريش .

ومن المقرر أن تشيع جثمان الشهيد غداً الجمعة، عقب صلاة الظهر، من أحد مساجد مسقط رأسه بقرية الفليو التابعة لمركز أبوتيج بأسيوط، إلى مدافن العائلة ؛ وذلك بحضور المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، واللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، وعددًا من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة .

كانت عبوة ناسفة إنفجرت في مدرعة على طريق جنوب العريش، أسفر عن إستشهاد ضابط ومجند وإصابة آخر، وتم نقلهم إلى مستشفى العريش.

 

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