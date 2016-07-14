“كونتى” تشيلسى فريق كبير سنحارب على اللقب و سنعود إلى دورى الأبطال

أعلن الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني الجديد لتشيلسي الإنجليزي، اليوم الخميس، استعداد فريقه للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (بريمرليغ) بداية من الموسم المقبل.

وفي مؤتمر صحفي، نقله موقع النادي على الإنترنت، قال كونتي “سنحارب من أجل اللقب، وسنعود لدوري الأبطال لأن هذا مكان تشيلسي”، مضيفًا أن “الموسم الماضي كان سيئًا، نعلم ذلك، لكن علينا الآن التفكير في الحاضر والعمل كل يوم للعودة كفريق مهم”.

وأوضح “أنا متحمسٌ جدًا لهذه اللحظة وبداية موسم جديد مع تشيلسي، هذا جزء جديد من حياتي ومشواري، وأنا سعيد لأنني سأبدأ العمل في بلد جديد ودوري رائع هو الأصعب في العالم، فهناك 6 أو 7 فرق يستطيعون الفوز بالدوري، تشيلسي فريق عظيم وأنا سعيد لتريبه”.

وأضاف المدرب الإيطالي أن من المهم أن يكون لديه لاعبون جاهزون لأن يحاربوا ويلعبوا كرة قدم جيدة، وينقلون الشغف والعاطفة للجماهير، لافتًا: “عندما كنت في إيطاليا، كنت أقول إن المدرب مثل الخيّاط الذي يجب أن يصنع الفستان الأفضل للفريق”.

وأشار كونتي إلى أنه “في إنجلترا يوجد مدربون ولاعبون رائعون، وهذا أمر مهم للدوري، وأشعر بمسؤولية لتمثيل إيطاليا في الخارج، وإظهار عاداتنا وتقاليدنا، كما أنني سأتحدث مع (كلاوديو رانييري) المدير الفني لليستر سيتي، وأطلب منه النصيحة بكل تأكيد”.

وحول قائد الفريق جون تيري، قال كونتي “تيري قائد هذا الفريق، وهو لاعب رائع بشخصية رائعة وكاريزما، هو يعرف النادي، ووقع عقده الجديد في مايو/ أيار الماضي، واتخذنا هذا القرار مثل كل القرارات سويًا، وأنا سعيد أنه وقع عقدًا جديدًا معنا”.

يذكر أن تشيلسي أنهى الموسم الماضي في المركز العاشر برصيد 50 نقطة، وفشل في التأهل للبطولات الأوروبية (دوري الأبطال والدوري الأوروبي)، الموسم المقبل، وتوّج ليستر سيتي بلقب بريمرليغ للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن أنهى الموسم في الصدارة برصيد 81 نقطة.