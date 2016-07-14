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«حماية المستهلك» يقرر وقف بث إعلان «لبنيتا» إستجابة لطلب الصيادلة

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«حماية المستهلك» يقرر وقف بث إعلان «لبنيتا» إستجابة لطلب الصيادلة «حماية المستهلك» يقرر وقف بث إعلان «لبنيتا» إستجابة لطلب الصيادلة

صورة ارشيفية

 

أوضحت النقابة العامة للصيادلة، أن جهاز حماية المستهلك أرسل خطابًا إلى النقابة، لإعلامها بموافقة مجلس إدارة الجهاز ، على إصدار قرار بوقف بث إعلان شركة منتجات الألبان “لبنيتا ”، وإلزام الشركة المشكو في حقها باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع إذاعته على القنوات الفضائية، وفي حالة عدم الالتزام، سوف تتم إحالة الأمر للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد الممثل القانوني للشركة.

وتقدمت نقابة الصيادلة – في بيان اليوم الخميس- بخالص الشكر والتقدير لجهاز حماية المستهلك لاستجابته السريعة لطلب الصيادلة، حيث أوضح جهاز حماية المستهلك أنه تقديرًا واحترامًا لقيمة وقدر مهنة الصيدلة، تم عرض الشكوى على اللجنة الفنية للإعلان المشكلة بالجهاز، وتمت مناقشته بين أعضاء اللجنة، وجاءت الآراء بأن المحتوى لا علاقة له بالسلعة المعلن عنها، وأنه انتهاك واضح لقدر وكرامة الصيادلة.

كانت نقابة الصيادلة، قد أرسلت شكوى ضد شركة منتجات الألبان “لبنيتا مصر” لبثها حملة إعلانية على القنوات الفضائية تتضمن مشاهد تظهر بقرتين داخل صيدلية يقومان بوصف دواء خاطئ لمريض يتعرض على إثر استعماله لحالة من العمى وسط سخرية وضحك البقرتين في الصيدلية.

أ ش أ

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