الداخلية المغربية تعلن إحباط مخطط لداعش وتلقى القبض على 6 إرهابيين

ذكرت وزارة الداخلية المغربية أن المكتب المركزى للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطنى قد تمكّن، اليوم الخميس، من تفكيك خلية إرهابية على صلة بفرع ما يسمى بتنظيم داعش فى ليبيا، تتكون من 6 متطرفين ينشطون بمدن أكادير وأمزميز وشيشاوة وأيت ملول، والقليعة فى عمالة إنزكان أيت ملول.

وأكدت الداخلية المغربية، فى بيان صحفى نشرته وسائل إعلام مغربية أن عناصر هذه الخلية الإرهابية الذين سبق لأحدهم أن أقام بليبيا، خططوا للالتحاق بمعاقل ‏فرع "داعش" فى ليبيا بطريقة سرية، عبر تخوم منطقة الساحل والصحراء. ‏كما أثبتت التحريات الأمنية أن أحد أفراد هذه الخلية الإرهابية كان فى طور الإعداد لصناعة عبوة ناسفة تقليدية الصنع بنية القيام بعملية إرهابية بالمملكة تهدف إلى سقوط أكبر عدد من الضحايا، سيرا على النهج الدموى لما يسمى بتنظيم داعش.

وأوضحت وزارة الداخلية فى بيانها "يتضح من خلال تتبع الوضع بالساحة الليبية أنها أضحت قبلة للمقاتلين الموالين لداعش تنفيذا لتوجيهات قادته، وذلك فى محاولة لبسط هيمنته التوسعية على منطقة المغرب العربى، عبر فرعه الليبي"، ولفتت الانتباه إلى أنه "سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذى يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة".

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