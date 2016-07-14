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القيادة العامة للجيش الليبى: أسر 13 عنصرًا من الجماعات الإرهابية

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القيادة العامة للجيش الليبى: أسر 13 عنصرًا من الجماعات الإرهابية القيادة العامة للجيش الليبى: أسر 13 عنصرًا من الجماعات الإرهابية
قال مدير مكتب الإعلام فى القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية خليفة العبيدي، إن القوات البرية سلمت 13 أسيرًا من الجماعات الإرهابية إلى جهات الاختصاص.

وأضاف العبيدى - فى تصريح لوكالة الأنباء الليبية اليوم الخميس - أن الأسرى الذين تم تسليمهم فى محور غرب بنغازى بينهم 7 إرهابيين من الجنسيات الأجنبية، لافتًا إلى أنه سيكشف عن هؤلاء الإرهابيين لوسائل الإعلام بعد انتهاء التحقيق من قبل الجهات الأمنية المختصة.

يشار إلى أن قوات الجيش الليبى تحرز تقدمًا كبيرًا فى كافة المحاور فى مدينة بنغازى وتمكنت من تحرير مناطق عدة كانت تقبع تحت سيطرة الجماعات الإرهابية.
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