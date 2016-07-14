الأسد: آمل أن يذكرني التاريخ بـ”حامي بلدي من الإرهاب”

انتقد الرئيس السوري بشار الأسد، في حوار مطول مع شبكة إن بي سي الأمريكية، اليوم الخميس، “نقص خبرة” مرشحي الرئاسة الأمريكيين، على حد وصفه، وتمنى أن يذكره التاريخ كرجل “حمى بلاده من الإرهاب”.

وخلال الحوار، حذر الرئيس السوري من خطورة ما وصفها بـ”محدودية خبرة المرشحين الرئاسيين الأمريكيين” على الولايات المتحدة.

وعند سؤاله عن سياسة المرشحين الرئاسيين دونالد ترامب وهيلاري كلينتون الخارجية، قال الرئيس السوري إن الحديث عن نقص خبرة ترامب في السياسة الخارجية لا معنى له، مشيرًا إلى أن الرؤساء الأميركيين السابقين تمتعوا كذلك بنقص الخبرة، معتبرًا ذلك مشكلة تعاني منها السياسة الأميركية، حسبما أفاد موقع “سكاى نيوز عربية”.

وكشف الأسد أنه سيتعامل مع الرئيس الأمريكي المقبل مثله مثل سابقيه، إذ يعتقد أن الولايات المتحدة “تتبنى سياسة عدائية اتجاه بلاده” لن تتغير بوصول رئيس جديد إلى البيت الأبيض.

من جهة أخرى، رفض الرئيس السوري وصفه بالديكتاتور الملطخة يده بالدماء قائلا “آمل أن يذكرني التاريخ باعتباري الرجل الذي كان يحمي بلاده ويحفظ سيادتها من الإرهاب والتدخل الخارجي”، مشيرا إلى أن حماية البلاد من الإرهابيين تتطلب قتلهم، وهو الأمر الذي يدل على الوطنية لا الوحشية حسب قوله.