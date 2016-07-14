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في أقل من أسبوع .. 10 مليون تنزيل للعبة “بوكيمون جو”

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في أقل من أسبوع .. 10 مليون تنزيل للعبة “بوكيمون جو” في أقل من أسبوع .. 10 مليون تنزيل للعبة “بوكيمون جو”

لعبة بوكيمون جو – أرشيفية

حققت لعبة الواقع “بوكيمون جو Pokémon Go”، معدلًا هائلًا للتنزيل، حيث قام 10 مليون شخص حامل لهواتف الأندرويد والآيفون، على مستوى العالم بتحميل اللعبة.

وكانت شركة “Niantic” قد أطلقت قبل أقل من أسبوع، نسخة اللعبة في عدد محدد من دول العالم، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، واستراليا ونيوزلاند.

وتفرض بوكيمون جو على اللاعب البحث عن البوكيمون واصطياده، من خلال المشي في العالم الحقيقي، حيث تعتمد اللعبة على كاميرا الهاتف بشكل يتيح مشاهدة البوكيمون في البيئة المحيطة للمستخدم عبر شاشة الهاتف، ومن ثم اصطياده من خلال رمي كرة افتراضية عليه.

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