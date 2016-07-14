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3 إصابات إثر سقوط عوارض خرسانية لجسر قيد الإنشاء بأبوظبي

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3 إصابات إثر سقوط عوارض خرسانية لجسر قيد الإنشاء بأبوظبي 3 إصابات إثر سقوط عوارض خرسانية لجسر قيد الإنشاء بأبوظبي

أعلنت شرطة أبوظبي عن وقوع ثلاث إصابات بين البليغة والمتوسطة اثر سقوط عوارض خرسانية أثناء التركيب على جسر قيد الإنشاء في منطقة شاطئ الراحة.

 وقامت الفرق الشرطية المختصة بتأمين نقل المصابين إلى المشفى القريب من المنطقة لتلقي العلاج من الاصابات وحالتهم مستقرة.

وقامت دوريات الشرطة بالتعاون مع الجهات المختصة بإخلاء المصابين وتأمين موقع الحادث في حين قامت دوريات هندسة وأمن الطرق والبلدية بواجباتها في البدء بعملية فحص ومعاينة الحادث وطبيعة سقوط أساس الكتلة الخرسانية للوصول إلى الأسباب المؤدية إلى ذلك .. وذلك بحضور وكيل النيابة وفرق التحقيق المختصة لرفع التقارير الميدانية والجنائية من الموقع.

وخلال التعامل مع الواقعة أظهرت الفرق المختصة قدرا كبيرا من التعاون والفاعلية إلى جانب شرطة أبوظبي في موقع الحادث والسرعة في الاستجابة والإخلاء ونقل المصابين.
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