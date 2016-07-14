لص يسرق عيادة طبيب أطفال فى السويس

شهدت محافظة السويس واقعة سرقة اثنتين من عيادات الأطباء بشارع أحمد عرابى الرئيسى، وتم التعرف على السارق بمعرفة مباحث قسم شرطة الأربعين.

وتم كشف مرتكب الواقعة عن طريق كاميرات المراقبة بعيادة طبيب أطفال بشارع أحمد عرابى بالسويس، حيث رصدت المتهم أثناء سرقتها.

وقدم الطبيب مالك العيادة الطبية بالسويس فيديوهات المراقبة إلى مباحث قسم شرطة الأربعين بالسويس، وقال الدكتور جمال توفيق، مالك عيادة طبية رصدت كاميراتها اللص، أن اللص قام بقطع التوصيلات الخاصة بالكاميرا عقب اكتشافه أنه يتعرض للتصوير، متصورًا أنه بذلك قام بإتلاف الكاميرا ولم يتم تصويره.

وأكد مصدر أمنى، أن مباحث قسم شرطة الأربعين قامت بالتعرف على المتهم وجار ضبطه.

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