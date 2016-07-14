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محافظ البحر الأحمر يتفقد الأعمال الأولية لإنشاء كوبرى مشاة فى الغردقة

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محافظ البحر الأحمر يتفقد الأعمال الأولية لإنشاء كوبرى مشاة فى الغردقة محافظ البحر الأحمر يتفقد الأعمال الأولية لإنشاء كوبرى مشاة فى الغردقة
تفقد ظهر اليوم الخميس، اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، الأعمال الأولية لإنشاء كوبرى علوى للمشاة بالممشى السياحى من اتجاه ميدان المحمدى حويدق بمدينة الغردقة، وذلك لتأمين حركة عبور المشاة فى هذه المنطقة، ويكون واجهة حضارية فى طريق الممشى السياحى.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء على شوكت رئيس مجلس مدينة الغردقة وبعض من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتعرف المحافظ على الخطوات المبدئية لبداية إنشاء الكوبرى، وصرح بأن الفكرة من إنشاء هذا الكوبرى هو خلق مظاهر جمالية جديدة فى بداية ونهاية هذا الطريق، ووضع تصميم جديد لطريق الممشى السياحى يجعله واجهة حضارية لمعظم القرى والفنادق السياحية الكبرى بالمنطقة، وأنه سيتم إنشاء كوبرى آخر نهاية الممشى خلال الفترة المقبلة.

وعلى جانب آخر، تابع المحافظ آخر الأعمال التى يتم تنفيذها من رفع كفاءة المرافق، والتطوير بميدان المحمدى حويدق، وأكد على ضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال، مع الالتزام بمعايير الكفاءة والجودة العالمية حتى يتم الاستفادة من تلك الأعمال أطول مدة ممكنة.

وأصدر المحافظ تعليماته لرئيس مجلس المدينة بتشجير وزراعة الأشجار المزهرى بطريق فلفلة الذى تم الانتهاء من أعمال التطوير به، وكذلك طريق الكوثر أمام مترو بعد التطوير، وعمل حاويات للقمامة بين هذه الأشجار ليكون مظهرا حضاريا يليق بمدينة الغردقة.

وكلف رئيس مجلس المدينة المتابعة المدنية لإنشاء تندات لانتظار المشاة فى الطرق الرئيسية وتوفير الراحة لهم، وأشار المحافظ إلى أن الهدف من أعمال التطوير والتجميل بالمدينة هو خدمة المواطنين وتوفير جميع الخدمات لهم، وتحسين الصورة الذهنية والبصرية للمدينة السياحية.

محافظ البحر الأحمر ورئيس مدينة الغردقة يتفقدون أعمال التطوير بالممشى (1)
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محافظ البحر الأحمر ورئيس مدينة الغردقة يتفقدون أعمال التطوير بالممشى

محافظ البحر الأحمر ورئيس مدينة الغردقة يتفقدون أعمال التطوير بالممشى (2)
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محافظ البحر الأحمر يتفقد الأعمال الأولية لإنشاء كوبرى مشاة بالغردقة


>- محافظ البحر الأحمر يناقش استعدادات المحافظة للمشاركة فى مبادرة حلوة يا بلدى
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مصر 365

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