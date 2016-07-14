بدء فعاليات مؤتمر "الصداع الجديد فى التشخيص والعلاج" بجامعة المنصورة

بدأت اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر "الصداع الجديد فى التشخيص والعلاج" الذى ينظمه قسم طب المخ والأعصاب بكلية طب المنصورة، بالتعاون مع قسم طب المخ والأعصاب بطب قصر العينى.

وتمت مناقشة العديد من الموضوعات خلال ثلاث محاضرات، الأولى ألقاها الدكتور خالد الطوخى أستاذ طب المخ والأعصاب المساعد بجامعة المنصورة بعنوان "أسباب الصداع المختلفة وتفرقتها عن الصداع النصفى المزمن"، وعرضت الدكتورة نيفين محيى أستاذ طب المخ والأعصاب بطب القاهرة محاضرة بعنوان "طريقة حقن البوتوكس لعلاج الصداع النصفى المزمن"، والثالثة تطرق خلالها الدكتور حاتم سمير أستاذ طب وجراحة المخ والأعصاب بطب القاهرة للتكوين المثالى للعيادة المتخصصة فى علاج الصداع وتشخيصه مع إجراء الفحوصات والتحاليل للمترددين عليها من خلال تواجد ممرضة متخصصة تهيئ المرضى قبل مقابلتهم مع اثنين من الاخصائيين واستشارى متخصص فى طب وجراحة المخ والأعصاب دون أن يغفل التطرق لارتباط الصداع بأمراض الأوعية الدموية وأورام المخ ومعاناة 51% من المرضى المترددين على مستشفيات طب الفيوم من الصداع و24% منهم من الصداع التوترى و17% منهم من الصداع النصفى.

وأقيمت على هامش المؤتمر ورشة عمل شارك فيها عدد من الأساتذة المتخصصين بجامعتى القاهرة والمنصورة تتعلق بعلاج الحالات المستعصية من الصداع النصفى بالحقن الموضعى فى فروة الرأس.

وأشار الدكتور أحمد رضا العزب رئيس مركز طب المخ والأعصاب بجامعة المنصورة ورئيس المؤتمر الهدف من إقامة هذا المؤتمر فى ترسيخ مبدأ التعاون وتبادل الخبرات بين الجامعات المختلفة، للوصول لأفضل خدمة للمريض مع إلقاء الضوء على الصداع النصفى بصفته من أهم الأسباب الشائعة للصداع مما يساهم فى الوقاية من الصداع وتوفير ملايين الجنيهات على الدولة من خلال انتظام هؤلاء المرضى فى عملهم وأدائهم مهام الحياة اليومية بشكل سليم .

وشدد الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث على حرص الجامعة على الارتقاء بالخدمات الطبية التى تقدمها للمرضى من خلال عقد مثل هذه المؤتمرات والاطلاع على نتائج الأبحاث العلمية المقدمة خلالها وإقامة العديد من ورش العمل فى التخصصات الطبية كافة.

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الطلاب والتعليم على حرصه على حضور هذا المؤتمر الهام فى تناول الجديد فى تشخيص الصداع وعلاجه، متمنيا تحقيق المؤتمر لأهدافه.

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جانب من المؤتمر



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‏ محاضرو المؤتمر

- اليوم.. مؤتمر لجامعتى المنصورة والقاهرة حول تشخيص وعلاج الصداع

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