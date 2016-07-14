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محميات البحر الأحمر تحذر من إطعام الأسماك أو إزعاج الدلافين في الغردقة‎

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محميات البحر الأحمر تحذر من إطعام الأسماك أو إزعاج الدلافين في الغردقة‎ محميات البحر الأحمر تحذر من إطعام الأسماك أو إزعاج الدلافين في الغردقة‎

أرشيفية

حذرت إدارة محميات البحر الأحمر، اليوم الخميس، منظمى الرحلات السياحية البحرية والمرشدين وقائدي اللنشات، من القيام بعمليات إطعام الأسماك المتواجدة فى كافة مناطق البحر، وخاصة مناطق جزيرة الجفتون الصغير، وحظر مطاردة الدلافين فى كافة المناطق خاصة فى مناطق الراحة ، مثل منطقة الفانوس وشعاب أبو نقر وشعاب العرق، وذلك لأن هذه الممارسات البشرية الخاطئة تسبب في تغير سلوك معظم الكائنات البحرية خاصة أسماك القرش.

وطالبت المحميات في بيان له، بإتباع التعليمات وطرق التعامل مع الدلافين فى حالة المشاهدة، و إرتداء سترة النجاة “اللايف جاكت” لجميع السباحين في مختلف المناطق البحرية، و كذلك ارتداء نظارة السباحة وأنبوب التنفس والزعانف.

وطالب الدكتور أحمد غلاب مدير المحميات، بسرعة إبلاغ محميات البحر الأحمر في حالة مشاهدة مخالفات للتعليمات.

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