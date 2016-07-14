دراسة دنماركية: الصرع يزيد خطر اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط

أثبتت البحوث الطبية الحديثة أن الأطفال الذين يعانون من الصرع أو التشجنات المرتبطة بالحمى قد يواجهون خطرا أكبر لاضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD).

وتأتى نتائج الأبحاث المتوصل إليها لتؤكد ما توصل إليه عدد من الدراسات السابقة فى هذا الصدد، وقال خبراء فى مجال الصحة بالولايات المتحدة "إن الدراسة الجديدة تعطى أدلة دامغة لكونها أجريت على أكثر من مليون شخص، فضلا عن طول مدة المتابعة والتى امتدت قرابة 22 عاما".

وكانت الدراسة الدنماركية قد بحثت بين الأطفال الذين ولدوا فى الدنمارك خلال الفترة من 1990 وحتى 2007، وتم تتبعهم حتى عام 2012، حيث وجد الباحثون أن الأطفال الذين يعانون من نوبات صرع كانوا أكثر عرضة بمعدل ثلاثة أضعاف للوقوع فريسة لاضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD)، مقارنة بالأطفال الذين لا يعانون من الصرع، بينما ارتفعت المخاطر بنحو 30% بين الأطفال الذين تعرضوا للتشجنات نتيجة للتعرض لنوبات حمى.

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