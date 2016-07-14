ضبط عاطل بحوزته 48 قرص ترامادول بالمنوفية

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة السادات برئاسة العميد محمود عيد رئيس إدارة البحث الجنائى بالسادات من ضبط المدعو ج . م . م .ع 41 عاما عاطل، ومقيم مدينة السادات، المدرج إجرامياً، وسبق إتهامه فى عدد 15قضية (مخدرات – سلاح – سرقات)، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضيه رقم (9674 لسنة 2016م، جنايات السادات التهمة حيازة سلاح) وبحوزته (43 قرص تامول – 2 قطعة من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 100جرام – مبلغ مالى قدرة 295 جنيهاً سلاح أبيض "مطواه" – هاتف محمول).

وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات، بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه، تم التحفظ على المضبوطات تم تحرير عن الواقعة المحضر رقم 10027 جنح مركز السادات لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة.

بعد جولة مفاجئة له.. محافظ المنوفية يغير رئيس مدينة منوف وحى شرق

>

>