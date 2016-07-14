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رئيسة الأوبرا تمثل مصر في اجتماع المجلس التنفيذى للمجمع العربي للموسيقي

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رئيسة الأوبرا تمثل مصر في اجتماع المجلس التنفيذى للمجمع العربي للموسيقي رئيسة الأوبرا تمثل مصر في اجتماع المجلس التنفيذى للمجمع العربي للموسيقي

وافق حلمى النمنم وزير الثقافة على سفر د. إيناس عبد الدايم “رئيس دار الاوبرا المصرية” إلى لبنان بصفتها ممثل في المجمع العربى للموسيقي التابع لجامعة الدول العربية، حيث تشارك في فعاليات المؤتمر الدولى للايقاع في الموسيقي العربية،المقام بالفترة من 14 إلى16 من شهر يوليو الجاري.

 المؤتمر يقام ضمن فعاليات الدورة الرابعة والعشرين للمجلس التنفيذي للمجمع العربي الموسيقي، وتنظمه وتستضيفه “جامعة الروح القدس الكسليك ،ببيروت وجامعة الدول العربية بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية للكليات والمعاهد العليا.

وعلى هامش المؤتمريقام احتفال فنى لفرقة الغناء العربى التابع لجامعة الروح القدس بإدارة وقيادة غادة شبير ،كما يتم تسليم جائزتي المجمع لعام 2015 عن فئة الانتاج والمؤسسات والمعاهد الموسيقية،بالإضافة للجائزة الدولية فى التاليف الموسيقى والتى حصل عليها الايطالي ( فرانشيسكو ايانوتزيللي) عن مقطوعة سماعى حجاز كار .

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