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مرتضى: الأمن أخبرنا بأن جمهور مباراة صن داونز من الأعضاء فقط

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مرتضى: الأمن أخبرنا بأن جمهور مباراة صن داونز من الأعضاء فقط مرتضى: الأمن أخبرنا بأن جمهور مباراة صن داونز من الأعضاء فقط

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ان الجهات الأمنية قد أرسلت للنادي الأبيض خطابا يفيد بحضور 3000 فقط لمباراة الفريق أمام صن داونز بطل جنوب إفريقيا.

ويلتقي الزمالك مع صن داونز يوم الأحد المقبل في دوري أبطال إفريقيا بحضور الجماهير وفقا للوائح البطولة.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات نقلها مراسل FilGoal.com "تلقينا خطابا من الأمن أبلغونا فيه بحضور 3000 عضوا فقط من النادي نظرا للظروف الأمنية والخطاب ذاته تم إرساله للأهلي".

وأضاف "هذه مشكلة لأن لوائح الاتحاد الإفريقي تقول أنه يجب طرح التذاكر للبيع".

الزمالك يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن صن داونز المتصدر في مجموعته التي تضم 3 فرق فقط بعد إقصاء وفاق سطيف الجزائري بسبب الشغب الجماهيري.

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