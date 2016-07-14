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دراسة: التعرض للشمس فى الصباح يساعد فى إنقاص الوزن

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دراسة: التعرض للشمس فى الصباح يساعد فى إنقاص الوزن دراسة: التعرض للشمس فى الصباح يساعد فى إنقاص الوزن
كشفت دراسة أمريكية أجراها الدكتور "فيلبس زى" بجامعة "نورث وسترن" الأمريكية أن التعرض للشمس فى فترة الصباح يساعد على تخفيض الوزن من 10 إلى 20%، مما يشجع على مضاعفة النشاط فى فترات التعرض للشمس فى الصباح، حيث إن الأشعة فوق البنفسجية تساعد فى إنتاج حمض "النتريك" هو مكون يساعد على خفض تخزين .

ومن ناحية أخرى، قام فريق من الأطباء البريطانيين بالتجربة على 430 فأرا لمدة 12 أسبوعا اتبعوا رجيما ذو سعرات حرارية عالية ومضاف إليه فيتامين (د) لمعرفة إذا كان لفيتامين (د) له تأثير على مرض السكر من النوع الثانى وأعراض أخرى على التمثيل الغذائى.

وتبين أن نصف مجموعة الفئران التى لم تتعرض لأشعة الشمس وظلت فى الظل تعرضوا لزيادة فى الوزن، بينما الذين تعرضوا لأشعة الشمس وفيتامين (د) لم يؤثر ذلك على بدانتهم، كما أنهم لديهم القدرة على مقاومة الأنسولين وحصولهم على الجلوكوز.


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مصر 365

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