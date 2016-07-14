تأجيل محاكمة محمد بديع و682 آخرين بقضية أحداث العدوة لجلسة 11 أغسطس

قررت محكمة جنايات المنيا المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار عمر سويدان، اليوم، الخميس، تأجيل محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و682 آخرين فى قضية "أحداث العدوة" إلى جلسة 11 أغسطس المقبل، لمناقشة شهود الإثبات ولفض احراز القضية.

كما قررت المحكمة تغريم الشاهدين الذين لم يحضروا الجلسة 500 جنيها، وصرفت المتهم أحمد خالد راضى "عشر سنوات" من سرايا المحكمة.

شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب فى 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

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