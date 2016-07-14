"ستراتا" تفوز بعقد لتصنيع المثبت العمودي لطائرات بوينج 787

فازت شركة "ستراتا للتصنيع" - المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للتنمية "مبادلة" والمتخصصة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة بعقد من شركة " بوينج " لتصنيع المثبت العمودي لطائرات "بوينج 787 دريملاينر".

أعلن ذلك اليوم على هامش فعاليات معرض " فارنبورو الدولي للطيران" الذي يعد واحدا من أكبر الفعاليات في عالم صناعة الطيران على مستوى العالم والمقام حاليا بمدينة فارنبورو بالمملكة المتحدة.

وسيساهم العقد الجديد في توسيع دور الشركة الرائد كمورد أساسي لأجزاء هياكل طائرات "بوينج" التجارية وستقوم "ستراتا" بموجب العقد الجديد بتصنيع الذيل العمودي لطائرة "787 دريملاينر " من المواد المركبة في مصنعها في مجمع نبراس للطيران في مدينة العين.

وقال بدر سليم سلطان العلماء الرئيس التنفيذي لشركة "ستراتا" إن توقيع العقد الجديد اليوم يأتي تكريسا للعلاقة الاستراتيجية بين ستراتا وبوينج ويشكل دلالة واضحة على ثقة شركة بوينج إحدى أكبر شركات صناعة الطيران العالمية بشركة ستراتا.

ويعتبر هذا العقد الأحدث ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي وقعتها شركة "بوينج" مع شركة "مبادلة للتنمية" منذ العام 2009 حيث يساهم في تطوير علاقة التعاون والعمل المشترك بين الطرفين.

من جهته قال راي كونر الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة بوينج للطائرات التجارية " إن هذا العقد يعكس التزام قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وشركة مبادلة بالاستثمار في قطاع صناعة الطيران وسعيهما لتوسيع قدرات الدولة في هذا القطاع بما يدعم رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 على المدى البعيد.

وأوضح أن كلا من بوينج ومبادلة عملت خلال السنوات الماضية بشكل وثيق لتزويد بوينج بأجزاء هياكل الطائرات التي تتميز بأعلى معايير الجودة وبتكلفة منافسة على المستوى العالمي .. معربا عن فخره بمنح هذا العقد الضخم لستراتا وبالشراكة مع مبادلة للتنمية لتصنيع أجزاء معقدة وهامة من هياكل طائرات دريملاينر المصنعة من المواد المركبة." ويعتبر توقيع العقد الجديد خطوة هامة إضافية نحو الوفاء بالتعهدات التي قطعتها كل من "مبادلة" و"بوينج" في العام 2013 حيث تعهدت مبادلة بتوريد ما تصل قيمته إلى مليارين ونصف المليار دولار من أجزاء هياكل الطائرات المصنعة من المواد المركبة المتطورة إلى برامج تصنيع طائرات "بوينج" التجارية.

يذكر أن "ستراتا" أول مورد أساسي لهياكل الطائرات المصنعة من المواد المركبة يحصل على اعتماد شركة بوينج في العالم العربي وتقوم ستراتا حاليا بتزويد بوينج بأضلاع الذيل العمودي والأفقي لطائرات بوينج 777 و787 دريملاينر.