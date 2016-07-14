الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا ومغبرا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً على بعض المناطق، مع ارتفاع تدريجي وطفيف في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا نهارا، مثيرة للغبار والأتربة، خاصة على المناطق المكشوفة والشرقية، مع تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25/32 كم / ساعة بوجه عام، تصل 40 كم/ساعة بعد الظهر والمساء على المناطق المكشوفة والشرقية.

البحر .. خفيف الى متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن قدمين الى أربعة وخمسة أقدام بالعمق يبلغ أعلى مد عند الساعة التاسعة و 51 دقيقة صباحا وأدنى جزر عند الساعة الثانية و 41 دقيقة ظهرا.

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> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 43 30 80 25 .

> دبي 43 31 75 20 .

> الشارقة 43 30 75 25.

> عجمان 43 31 75 20.

> أم القيوين 44 30 75 20 .

> رأس الخيمة 44 30 70 15 .

> الفجيرة 37 33 90 50.

> العين 46 29 70 15 .

> ليوا 47 29 85 10 .

> الرويس 40 30 95 30 .

> السلع 40 31 90 30.

> دلما 41 31 85 35 .

> طنب الصغرى 39 33 85 45 .

> طنب الكبرى 39 33 85 45 .

> أبوموسى 39 32 80 40.