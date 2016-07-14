أخبار عاجلة

تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
بالصور- للرجل.. قصَات الشعر لعام 2017 -
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة -
مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب "كلب" في دمياط -
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
بعد تفجيري طنطا والإسكندرية.. "التسويق السياحي بالصعيد": لن نتحمل 7 سنين "عجاف" أخرى -
تأجيل محاكمة 43 إخوانيًا لتحريضهم على العنف بمنيا القمح لـ 3 يوليو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

Google+ Print
الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا ومغبرا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً على بعض المناطق، مع ارتفاع تدريجي وطفيف في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا نهارا، مثيرة للغبار والأتربة، خاصة على المناطق المكشوفة والشرقية، مع تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25/32 كم / ساعة بوجه عام، تصل 40 كم/ساعة بعد الظهر والمساء على المناطق المكشوفة والشرقية.

البحر .. خفيف الى متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن قدمين الى أربعة وخمسة أقدام بالعمق يبلغ أعلى مد عند الساعة التاسعة و 51 دقيقة  صباحا وأدنى جزر عند الساعة الثانية و 41 دقيقة ظهرا.
>  
>                             درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    43      30              80       25 .
> دبي                        43      31              75       20 .
> الشارقة                   43      30              75       25.
> عجمان                    43      31              75       20.
> أم القيوين                44       30             75        20 .
> رأس الخيمة             44       30             70        15 .
> الفجيرة                   37       33             90       50.
> العين                     46       29              70       15 .
> ليوا                       47      29               85       10 .
> الرويس                  40      30               95       30 .
> السلع                    40       31               90       30.
> دلما                      41      31               85       35 .
> طنب الصغرى          39      33               85       45 .
> طنب الكبرى            39      33               85       45 .
> أبوموسى               39       32               80       40.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية