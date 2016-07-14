حرس المنشآت النفطية: العثور على رفات 8 أشخاص شرق سرت مقبرتين بهما

أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية الليبى العثور على مقبرتين بهما رفات 8 أشخاص جنوب وشمال بلدة النوفلية، قتلوا على يد عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، عندما سيطر التنظيم على بلدة النوفلية شرق مدينة سرت العام الماضي.

وقال آمر مكتب الأمن بغرفة عمليات الوادى الأحمر التابع لحرس المنشآت، الملازم أول موسى الأشرم - فى تصريح صحفى اليوم الخميس - إنه "جرى العثور على مقبرة جماعية فى منطقة (عليم الذيب) جنوب النوفلية، وتضم رفات 7 أشخاص، يعتقد أنهم عمال يعملون بالحقول النفطية، الذين اعتقلتهم عناصر داعش العام الماضي، إضافة إلى العثور على قبر آخر شمال البلدة لشخص قطع رأسه"، مضيفا أن «تنظيم داعش قام بإعدامهم عندما سيطر على النوفلية فى منتصف عام 2015».

وأشار الأشرم إلى أن تلك المقابر فتحت بأمر من النيابة، وبإشراف غرف عمليات الوادى الأحمر ومركز شرطة رأس لانوف، ونقل عدد من الجثث إلى مستشفى بلدة رأس لانوف، وأوضح أن «المقابر تم العثور عليها بناء على بلاغات تلقوها من أهالى البلدة».

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