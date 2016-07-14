لاعب صن داونز: المباراة لن تكون سهلة أمام الزمالك ' العظيم '

يتفائل هلومبو كيكانا لاعب وسط ماميلودي صن داونز قبل مواجهة الزمالك يوم الأحد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

فقال اللاعب عبر صحيفة تايمز لايف الجنوب إفريقية:"الزمالك فريق لديه خبرة كبيرة في هذه البطولة، لكننا نعلم جيدا أننا قادرون على هزيمته".

وأضاف "ثقتنا في أنفسنا تخبرنا أن الأمر ممكنا، لكن علينا أن نعي أننا نواجه فريقا قويا، الزمالك العظيم. الأمر لن يكون سهلا".

وتابع "الأمر الجيد هو أننا بدأنا دور المجموعات بالفوز على فريق من شمال إفريقيا (وفاق سطيف المستبعد)، لكن علينا أن نحذر وأن نحاول الخروج بنتيجة إيجابية. سنذهب من أجل الفوز، لكن إذا حصلنا على نقطة لن يكون ذلك سيئا".

ويحل صن داونز - الذي يتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن الزمالك - ضيفا على وصيف الدوري المصري في القاهرة.