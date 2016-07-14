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خبر في الجول – الزمالك يختار بديل ميدو جابر من المقاصة.. قد يكون جزء من صفقة ثلاثية

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خبر في الجول – الزمالك يختار بديل ميدو جابر من المقاصة.. قد يكون جزء من صفقة ثلاثية خبر في الجول – الزمالك يختار بديل ميدو جابر من المقاصة.. قد يكون جزء من صفقة ثلاثية

عاد لاعب للمقاصة محمد مسعد لحسابات الزمالك كبديل لميدو جابر لاعب نفس الفريق الذي يبدو انضمامه للزمالك على أعتاب الفشل.

ويبتعد ميدو جابر عن الزمالك بسبب رغبته في عدم اللعب للأبيض حتى الآن رغم محاولات إقناعه من عدد من الأطراف منها إدارة المقاصة التي ترغب في الاستفادة من بيع اللاعب للزمالك مقابل 8 مليون جنيه.

في المقابل، علم FilGoal.com أن بديل ميدو جابر قد يكون محمد مسعد.

ويتوقف الأمر على موافقة المدير الفني للفريق محمد حلمي على استقدام اللاعب، وإعطاء مرتضى منصور رئيس الزمالك الضوء الأخضر لاستكمال التفاوض مع المقاصة.

وقد يكون اللاعب جزء من صفقة ثلاثية يجريها الزمالك مع مصر للمقاصة.

الزمالك يرغب في ضم محمود عبد العاطي "دونجا"، وكان الناديين قد اتفقا على سعر 4 مليون جنيه للاعب الوسط المدافع. (طالع التفاصيل)

أما حسني فتحي، فدخل دائرة اهتمامات الزمالك كبديل جاهز في حال فشل صفقة انتقال أسامة إبراهيم ظهير إنبي الأيمن للزمالك. (طالع التفاصيل)

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فيديو اليوم السابع

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