أبو الغيط يكشف عن تقرير سيقدمه للوزراء العرب حول سعى إسرائيل لتطويق دولنا

كشف الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط عن تقرير سيقدمه لمجلس الوزراء العرب فى سبتمبر المقبل لتجاوز الأوضاع فى دولة الجنوب لافتا إلى السعى الإسرائيلى لتطويق الدول العربية مستشهدا بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلى لعدد من الدول الأفريقية مؤخرا.

من جانبه أكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية السودانية دعم بلاده للجامعة العربية بكل ما يملك من إمكانات حتى تضطلع بدورها تجاه الأمة العربية.

وذكرت سفارة السودان بالقاهرة فى بيان صحفى أن البشير بحث لدى لقائه اليوم الخميس بالقصر الجمهورى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط مبادرات السودان المطروحة أمام القمة العربية القادمة بنواكشوط فيما يلى الأمن الغذائى العربى والأمن فى دارفور وآلية خروج يونميد من البلاد.

وقدم البشير توضيحا للأمين العام للجامعة العربية حول مجمل الأوضاع بالبلاد وبدارفور بوجه خاص بجانب تطورات الأوضاع بدولة الجنوب.

وأعرب الأمين العام للجامعة العربية فى تصريحات صحفية عقب اللقاء عن سعادته بتخصيص زيارته الأولى كأمين عام للجامعة إلى السودان مؤكدا التزام الجامعة اللا محدود بدعم السودان.

وقال إن كافة مبادرات السودان أمام القمة القادمة ستحظى برعاية الجامعة وباهتمامه الخاص، مشيرا إلى أن الجامعة أعدت تقريرا حول مبادرة الرئيس السودانى حول الأمن الغذائى العربى لافتا إلى أن مشروع قرار حول هذا الأمر سيتم طرحه على القادة العرب للبحث عن آلية لتمويل المشروع.

وأضاف الأمين العام أن الجامعة ستظل تؤيد وتقف مع السودان لحجب أى ضرر قد يصيبه من ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية.

وحول عضوية دولة الجنوب كمراقب بالجامعة العربية قال الأمين العام إن ميثاق الجامعة لا يسمح بذلك إلا أنه سيعمل على إقناع الدول العربية بإعطاء دولة الجنوب وضع مراقب خاص.

وفيما يخص الوضع السورى استبعد الأمين العام للجامعة العربية أن تسمح الجامعة لسوريا فى الوقت الراهن باستعادة مقعدها الذى يتطلب توافقا بين الحكومة والمعارضة.

من جانبه قال وزير الدولة بالخارجية السودانية عبيد الله محمد عبيد الله أن السودان يرحب بزيارة الأمين العام للجامعة العربية ويدعم توليه لمهامه فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجه الجامعة.

وأضاف أن السودان سيدعم الأمين العام ويتعاون معه إلى أقصى حد بما يقوى العلاقة بينه والجامعة والعربية.

وأشار إلى أن الأمين العام للجامعة العربية أطلع رئيس الجمهورية على استعدادات الجامعة للتصدى للتحديات التى تواجهها والسعى لمعالجتها.

أبو الغيط: سأزور قطر وأسعى لمنح جنوب السودان صفة مراقب خاص بالجامعة

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